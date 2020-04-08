شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يقترح توزيع النواب على القاعات المُختلفة والربط بينها لانعقاد الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، عددًا من المقترحات التى رأى أنها تسمح لمجلس النواب بمعاودة عقد جلساته العامة، حتى يستأنف عمله فى ظل هذه الفترة الحرجة التى تحتاج إلى انعقاد البرلمان، حيث لفت إلى أنه من الممكن أن يتم توزيع أعضاء المجلس على عدد من القاعات الموجودة داخل المجلس.

وأوضح بدراوى، لـ"الخليج 365"، أنه من الممكن أن يتم توزيع أعضاء البرلمان على قاعة الجلسة العامة وقاعة الشورى الرئيسية وقاعة اللجنة العامة (25 – 30) وبهو الشورى وبهو النواب، قائلا: "لو قاعة الجلسة العامة تتسع لـ500 شخص ممكن نكتفى بـ200، وقاعة الشورة تستوعب نحو 120 نائب يكون بها 50 فقط".

وأضاف أن مكاتب الهيئات البرلمانية من الممكن أيضًا أن يتم توزيع النواب عليها، لافتًا إلى أن كل قاعات مجلس النواب مُجهزة بشاشات ووسائل اتصال بالجلسة العامة، قائلا: "وسبق أن شاركت فى جلسة مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى عام 2010 من البهو وكان معى 6 وزراء".

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وتابع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قائلاً: "نستطيع العمل من خلال القاعة الرئيسية وقاعة الشورى ومكاتب الهيئات البرلمانية، ما ينقصنا هو الربط الشبكى بين تلك القاعات والسماح بالعودة إلى التصويت الإلكترونى"، لافتًا إلى أن التصويت الإلكترونى هو الأصل فى عمل البرلمان وتم العمل به فى بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الحالى.