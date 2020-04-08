كورونا في آخر 24 ساعة| 128 حالة جديدة في مصر.. ورسائل السيسي.. وتطورات حالة جونسون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 128 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، كما أن المصابين الجدد جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، كما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه لا يزال في غرفة العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال 24 ساعة الماضية، على النحو التالي:

الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

بريطانيا تكشف الحالة الصحية لجونسون بعد دخولة العناية المركزة

إيرباص توقف تصنيع وتجميع الطائرات في ألمانيا وأمريكا بسبب كورونا



إجمالي الدعم يصل لـ1200.. السيسي يرد على منتقدي منحة الـ500 جنيه

السيسي: تعطيل العمل خطير جدا وفيه ملايين بتشتغل في الدولة

جوجل تطلق خدمة إخبارية جديدة لمعلومات كورونا

وزير الإعلام: مد ساعات حظر التجوال ليس مطلوبًا.. وندرس مميزات وعيوب الفترة الماضية

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دولة الاحتلال تسجل 65 وفاة و9248 إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء



نقلهم بعد 5 أيام.. قرار جديد من الصحة بشأن مصابي فيروس كورونا

"فيروس من صُنع اليهود".. كيف استغل "داعش" و"النازيين الجدد" جائحة كورونا لخلق الفوضى؟

صور| كيف استعدت القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا؟

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الإمارات تسجل 283 حالة بكورونا والإجمالي يصل إلى 2359 إصابة

يفرض قيودًا على خاصية إعادة توجيه الرسائل

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حواجز حديدية وشوارع مهجورة.. "كورونا" يحاصر سكان 7 عمارات في بورسعيد (فيديو وصور)