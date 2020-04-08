ترامب يحذر من أسبوع “صعب جدا”.. و10 عقاقير قيد الاختبار

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أن الأسبوع القادم سيكون صعبا جدا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمر خلية الأزمة اليومي: “هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

كما شدد الرئيس الأميركي على أنه سيطلب من الكونغرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطن، لافتا إلى أن ذلك سوف يتم إنقاذ ملايين الشركات الأميركية وعمالها.

وأضاف “الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25 بالمئة من العمود الفقري من اقتصاد البلاد”، موضحا “هناك بصيص أمل، ونمضي سريعاً في حربنا العلمية ضد الفيروس”.

وخلال المؤتمر، تحدث ترامب أن “الجالية الأفريقية الأميركية تعاني أكثر من غيرها من فيروس كورونا في الولايات المتحدة”، قائلا: ” لا ندري أسباب تفشي الوباء بينهم”.

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منظمة الصحة العالمية

كما أعلن الرئيس الأميركي عزمه تعليق المساهمة الأميركية في تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة بشأن تحيزها للصين.

وقال: “منظمة الصحة العالمية تلقت منا أموالا طائلة وفي الوقت ذاته تحيزت للصين وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف “علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا”.

وفي وقت سابق، وصف ترامب جائحة كورونا بـأنها “طاعون بمعنى الكلمة”، كما أكد أن الاقتصاد الأميركي هو أعظم اقتصاد بالعالم، وقال: “نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا، وسنطرح حزما تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة”.