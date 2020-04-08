شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا ... تسجل حالتين جديدتين مصابة بكورونا لترتفع الإصابات إلى 21 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى 21 حالة، بينها حالة وفاة. وقال المركز، في بيان له، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس تسلم في 4 أبريل الجاري، 26 عينة اشتباه إصابة بالفيروس، ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس اليوم. ولفت البيان إلى أن مستشفى الكويفية في بنغازي أجرى تحاليل لثلاث عينات اشتباه بالفيروس جاءت من بينها عينة موجبة لتتأكد إصابتها بالفيروس.

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