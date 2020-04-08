شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة و 62 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 62 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، من بينها 59
لوافدين.
وقالت السلطات الصحية الصينية إن الثلاث حالات المحلية التي تم تسجيلها هي لشخصين من مقاطعة شاندونج وآخر من مقاطعة جوانجدونج ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأضافت الوكالة أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة ، إحداهما في شنغهاي والأخرى في مقاطعة هوباي.
كانت هذه تفاصيل خبر حالتا وفاة و 62 إصابة جديدة بكورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.