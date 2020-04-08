فهمي: تجربة تنظيم السيارات وفق المفرد والمجوز ناجحة

لفت وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​ لـ"الجمهورية" الى انّ "تجربة تنظيم حركة السيارات وفق أرقام "المفرد والمجوز" هي ناجحة، وقد أثبتت جدواها حتى الآن لجهة التخفيف من الازدحام في الشوارع"، مشيرا الى أنّ "المخالفات للقرار انخفضت من 1213 مخالفة امس الأول الى 424 امس، ونتوقع مزيداً من الانخفاض في عددها خلال الأيام المقبلة".

وأشار الى انّ "النتائج الجيدة التي حققتها التجربة تدفع إلى الاستمرار فيها، ثم يبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً تِبعاً للمنحى الذي ستتخذه الامور في مواجهة ​كورونا​"، معتبراً انّ "اعتراضات البعض على القرار الصادر طبيعية لأنه من الصعب أن ترضي جميع الناس، وما يهمنا هو أنّ مردوه الإجمالي إيجابي، ويصبّ في خانة تحسين وتحصين التعبئة العامة من خلال رفع مستوى التقيّد بها واحترام شروطها".