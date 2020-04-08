الجمهورية: الخطة الاقتصادية تتضمن اجراءات اعدتها الحكومة السابقة

علمت "​الجمهورية​" انّ الخطة الافتصادية تتضمن مجموعة من الاجراءات التي سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ"الاجراءات الموجعة"، والتي تتعلق ب​القطاع العام​ والتوظيف وزيادة الرسوم و​الضرائب​.

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