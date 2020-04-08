الصحة المكسيكية: 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​المكسيك​ية، إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

وكان رئيس المكسيك قد حث المواطنين على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن".

يذكر ان ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد اعلنت أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية. وأضافت "كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".