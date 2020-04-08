منظمة العمل الدولية: كورونا يهدد 195 مليون وظيفة والإغلاق يؤثر على 2.7 مليار عامل

أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن "وباء كورونا يهدد ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، في الربع الثاني من العام 2020 وحده جراء تفشي المرض، مع إغلاق الشركات والمصانع في جميع أنحاء العالم"، متوقعة "فقدان 25 مليون وظيفة طوال عام 2020".
وأوضحت أن "إجراءات الإغلاق الكاملة أو الجزئية تؤثر الآن على ما يقرب من 2.7 مليار عامل أو نحو 81 بالمائة من القوى العاملة العالمية"، مشيرة الى أنه "يوجد نحو 1.25 مليار عامل في قطاعات تضررت بشدة مثل الخدمات الفندقية والغذائية والتصنيع والبيع بالتجزئة".
وفي السياق، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، إن "هذه الاحصائيات تتحدث بقوة عن نفسها، فعالم العمل يعاني من تراجع غير عادي على الإطلاق".
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