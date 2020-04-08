ترامب: أدرس تجميد مساهمة أميركا المالية للصحة العالمية بسبب كورونا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.
وخلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات فيروس كورونا في الولايات المتّحدة، قال: "سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية".
غير أنّه ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان، قائلا: "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية"، معتبرا أن "منظمة الصحة العالمية تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير صائب. والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية".
وكان ترامب شنّ هجوماً على المنظمة الأممية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا: "منظمة الصحة أخفقت حقاً. الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".
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