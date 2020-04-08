ترامب: أدرس تجميد مساهمة أميركا المالية للصحة العالمية بسبب كورونا

هدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية ل​منظمة الصحة العالمية​، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي في ​البيت الأبيض​ حول تطوّرات ​فيروس كورونا​ في الولايات المتّحدة، قال: "سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية".

غير أنّه ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان، قائلا: "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية"، معتبرا أن "منظمة الصحة العالمية تبدو منحازة للغاية نحو ​الصين​. هذا أمر غير صائب. والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية".

وكان ترامب شنّ هجوماً على المنظمة الأممية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا: "منظمة الصحة أخفقت حقاً. الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من ​الولايات المتحدة​ لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".