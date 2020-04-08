8 وفيات و53 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن سلطات البلاد سجلت 53 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة.

وأعلنت المراكز الكورية للسيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أنه تم أيضا تسجيل 8 ​وفيات​ جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 200، وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس، لترتفع إجمالي ​حالات​ الشفاء إلى 6776.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية كانت قد اعلنت أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية. وشددت على أن "كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".