أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن سلطات البلاد سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة.
وأعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم أيضا تسجيل 8 وفيات جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 200، وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.
يذكر ان منظمة الصحة العالمية كانت قد اعلنت أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية. وشددت على أن "كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".
كانت هذه تفاصيل خبر 8 وفيات و53 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.