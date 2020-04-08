ولادة طفلين سليمين لمصابتين بفيروس كورونا في البيرو

أعلنت مستشفى فى ليما عاصمة بيرو، إن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وضعتا طفلين وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين، موضحة ان الولادة كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات. وأوضح أحد الاطباء انه "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".
وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا. وكان مسعفون في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس قد أثاروا مخاوف في أوائل شباط من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.
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