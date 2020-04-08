جمهورية ملاوي تسجل أول وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جمهورية ​ملاوي​ تسجيل أول وفاة على أراضيها ب​فيروس كورونا​ المستجد لسيدة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى البلاد قادمة من ​بريطانيا​. وكان الرئيس المالاوي، بيتر موثاريكا، قد أعلن ​حالة الطوارئ​ في 23 آذار الماضي، وأمر بإغلاق ​المدارس​ حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء. يذكر ان ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد اعلنت أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية. وأضافت "كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".

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