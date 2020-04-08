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حفيد رابين يتمنى إصابة نتانياهو بكورونا

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تمنى جوناثان بن آرتسي حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ​إسحاق رابين​، إصابة رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​ ب​فيروس ​، وهو ما عده حزب الليكود "تحريضا".

ولفت في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية أي غير مصاب"، مضيفا: "سأنهي غدا فترة تواجدي في الحجر الصحي بعد مرور 14 يوما، كما هو مطلوب".

وحول هذه النتيجة اشار الى "إن كان نتانياهو كذب على ​الشعب الإسرائيلي​ وناور قائلا علينا تشكيل ​حكومة​ وحدة للطوارئ من أجل مواجهة كورونا، بينما كان ينوي الذهاب ل​انتخابات​، فهو يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في ​السجن​ مريضا".

من جانبه، علق حزب الليكود برئاسة نتنياهو على ما كتبه حفيد رابين، بن آرتسي، بالقول: "هذا تحريض على وفاة رئيس الوزراء"، وفق صحيفة "​يديعوت أحرونوت​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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