حفيد رابين يتمنى إصابة نتانياهو بكورونا

تمنى جوناثان بن آرتسي حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ​إسحاق رابين​، إصابة رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​ ب​فيروس كورونا​، وهو ما عده حزب الليكود "تحريضا".

ولفت في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية أي غير مصاب"، مضيفا: "سأنهي غدا فترة تواجدي في الحجر الصحي بعد مرور 14 يوما، كما هو مطلوب".

وحول هذه النتيجة اشار الى "إن كان نتانياهو كذب على ​الشعب الإسرائيلي​ وناور قائلا علينا تشكيل ​حكومة​ وحدة للطوارئ من أجل مواجهة كورونا، بينما كان ينوي الذهاب ل​انتخابات​، فهو يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في ​السجن​ مريضا".

من جانبه، علق حزب الليكود برئاسة نتنياهو على ما كتبه حفيد رابين، بن آرتسي، بالقول: "هذا تحريض على وفاة رئيس الوزراء"، وفق صحيفة "​يديعوت أحرونوت​".