شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض تنتقل لفريق ميلانيا ترامب والان نبدء بالتفاصيل
ويُنظر إلى التعديل، الذي ستصبح جريشام في إطاره مديرة مكتب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، على أنه علامة على النفوذ الداخلي لكبير موظفي البيت الأبيض الجديد مارك ميدوز، الذي لم يكد يمضي أسبوع واحد على توليه منصبه.
وتعود جريشام، التي كانت تشغل منصب مديرة الاتصالات وكبيرة المتحدثين باسم ترامب، إلى موقع مألوف بالنسبة لها ككبيرة لمساعدي السيدة الأولى، بعد أن شغلت في السابق منصب مديرة الاتصالات الخاصة بها.
وتتراجع أهمية هذه المناصب في البيت الأبيض، حث يضع الرئيس برنامجه الإخباري كل يوم بتغريدات ولقاءات متعاقبة مع وسائل الإعلام. ويعقد مؤتمرا صحفيا يوميا لمناقشة فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس.
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