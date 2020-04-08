شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق شهر.. اليونان تستأنف طلبات اللجوء والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الهجرة اليونانية إنها ستستأنف الإجراءات وتتسلم كل الطلبات المقدمة إليها.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أولئك الذين ليس لديهم أسباب للمطالبة بالحماية ستتم إعادتهم إلى أوطانهم". وخلال عملية بحث الطلبات، يجب أن يمكث صاحب الطلب في واحد من مخيمين مغلقين.
وأضافت الوزارة أن أي شخص يقرر العودة إلى وطنه سيحصل على منحة تبلغ ألفي يورو (2160 دولار).
وفتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدود بلاده أمام المهاجرين الذين يأملون في دخول اليونان ومواصلة طريقهم في أوروبا.
وتدفق الآلاف من الأشخاص إلى الحدود لكن اليونانيين أوقفوهم بالقوة. ثم علقت أثينا بحث طلبات اللجوء، لتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
وتمكن حوالي 1900 شخص فقط من الوصول إلى الأراضي اليونانية وتم نقلهم إلى مخيمين في مالاكاسا بالقرب من أثينا وسينتيكي بالقرب من سالونيكا، وستسمح لهم السلطات بتقديم طلب لجوء.
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