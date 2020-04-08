شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع طيارين في تحطم مروحية عسكرية وسط مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات لقي عسكريان مصرعهما في مالي، الثلاثاء، إثر تحطم مروحية تابعة للجيش في منطقة موبتي وسط البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المالية، أن المروحية العسكرية سقطت عندما كانت الطائرة عائدة من التدريبات كجزء من عملية لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة. وأضافت الوكالة أن جميع محاولات الطيار للهبوط في المطار الإقليمي الأسوأ باءت بالفشل ، ليتجه، في النهاية، إلى مكان فارغ في معسكر الجيش حيث وقع الحادث. وأشارت إلى مصرع طيارين عسكريين كانا على متن المروحية.

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