أول تعليق من ترامب على استقالة وزير البحرية الأمريكية توماس مودلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء على استقالة وزير البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي، بعد سوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا على حاملة الطائرات تيودور روزفلت.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليوم لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، "لم يكن لي أي دور في استقالة وزير البحرية بالوكالة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم، قبول استقالة وزير البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي بعد سوء إدارته لأزمة تفشي كورونا المستجد على حاملة الطائرات.

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وقال إسبر في تغريدة له على موقع "تويتر"، "هذا الصباح قبلت استقالة الوزير (مودلي) وبموافقة الرئيس (دونالد ترامب) سنقوم بتعيين وكيل وزارة الدفاع الحالي جيم ماكفيرسون وزيرا بالإنابة للبحرية".

يأتي ذلك بعد انتقادات لاذعة من قبل وزير البحرية، توماس مودلي، لقائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت الذي رسالة شديدة اللهجة سربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وأعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي إقالة الكابتن بريت كروزير من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، وقال إن القائد أساء التقدير. كما وصفه بأنه غبي جدا أو ساذج" لكتابة المذكرة كما اتهمه "بخيانة الثقة"، وفقا لموقع قناة "إم إس إن" الأمريكية.

وعندما سئل الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، عن قائد حاملة الطائرات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال إنه لا يتفق مع التلميح إلى أنه تم إعفاء كروزير من منصبه لمحاولته إنقاذ أرواح البحارة.

وقال ترامب "أنا لا أتفق مع ذلك على الإطلاق. لا، على الإطلاق. ولا حتى قليلا".