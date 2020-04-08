الصحة البرازيلية: الصين ستساعدنا في ضمان توفير الإمدادات الطبية

أعلن ​وزير الصحة​ ​البرازيل​ي لويس هنريك مانديتا، إنه تحدث إلى سفير ​الصين​ لدى البرازيل، وإن ​السفارة​ ستساعد في ضمان توفير إمدادات طبية من الصين لمكافحة ​فيروس كورونا​. وأوضح ان "البرازيل تواجه "مشكلة خطيرة" تتعلق بتوافر أجهزة ​التنفس​ الصناعي بعد أن ارتفعت ​حالات​ الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 13717 في أنحاء البلاد وعدد الوفيات إلى 667، وكانت المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 100 حالة خلال 24 ساعة. وكان مانديتا قد ذكر قبل أيام أن الصين ألغت بعض طلبات المعدات البرازيلية عندما أرسلت ​الحكومة الأميركية​ أكثر من 20 ​طائرة​ شحن إلى البلاد لشراء نفس المنتجات.

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