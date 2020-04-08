الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لـ "أنصار الله"

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، إسقاط ​طائرة​ استطلاع ​مسيرة​ تابعة لجماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، في محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن "​القوات​ أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها في سماء مديرية باقم شمال صعدة".

وأضاف الحارثي، "تم استخراج حداثيات من "هارد" الطائرة التي كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز ​القيادة​ بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع ​الجيش الوطني​".

كانت آخر طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" أسقطها الجيش اليمني والقوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، الأربعاء 25 آذار الماضي، حيث أعلنا إسقاط طائرة مسيرة، في محافظة ​الحديدة​ غربي البلاد.

في سياق آخر، أعلنت جماعة الحوثيين، مقتل وإصابة مهاجرين أفارقة، في قصف سعودي على محافظة صعدة.