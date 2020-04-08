الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لـ "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن "القوات أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها في سماء مديرية باقم شمال صعدة".
وأضاف الحارثي، "تم استخراج حداثيات من "هارد" الطائرة التي كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز القيادة بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع الجيش الوطني".
كانت آخر طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" أسقطها الجيش اليمني والقوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، الأربعاء 25 آذار الماضي، حيث أعلنا إسقاط طائرة مسيرة، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
في سياق آخر، أعلنت جماعة الحوثيين، مقتل وإصابة مهاجرين أفارقة، في قصف سعودي على محافظة صعدة.
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