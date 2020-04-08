لجنة الصحة الوطنية في الصين: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​، إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ارتفاعا من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج. وأوضحت أن عدد ال​حالات​ الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق. وذكرت أن عدد حالات الإصابة ​الجديدة​ التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137. يذكر ان ​السلطات الصينية​ لا تحصي عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.

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