ألفي وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة بالعالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات وال​وفيات​ الناجمة عن كوفيد-19، أن حوالي ألفي شخص توفوا جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في ​العالم​ منذ ظهور الوباء.



وأظهرت بيانات ​الجامعة​ أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة وفاة من أصل حوالى 400 حالة إصابة.

و​الولايات المتحدة​ هي ​الدولة​ الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تلحق قريباً بركب كلّ من ​إيطاليا​ (17.127 وفاة) و​إسبانيا​ (13.798 وفاة).