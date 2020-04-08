إدارة الإطفاء في نيويورك: إرتفاع عدد وفيات المناول جراء كورونا الى 241

أعلنت إدارة الإطفاء في ​نيويورك​، ارتفاع العدد اليومي لمن يموتون في بيوتهم من سكان المدينة، نتيجة أعراض تشبه الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، مبينة أن العدد اليومي لهؤلاء ارتفع من 45 وفاة في 20 آذار، إلى 241 وفاة في المنازل في 5 نيسان الحالي.

وقال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن "الوفيات التي تحدث في المنازل لم يتم تحديد سبب حدوثها بشكل كامل"، مضيفا أن "من الصحيح أن نفترض أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات لها صلة بفيروس كورونا".

واستندت بيانات إدارة الإطفاء إلى المعلومات التي تم جمعها أثناء مكالمات الطوارئ، التي احتوت على توقف القلب أو الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الشكوى من الحمى والسعال والأعراض المميزة ل​حالات​ الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الوفيات في نيويورك إلى 5489 وفاة، الثلاثاء، من بين 12805 وفاة في عموم ​الولايات المتحدة الأميركية​، كما وقع فيها نحو ثلث الإصابات في البلاد والتي بلغ إجماليها أكثر من 395 ألف شخص.