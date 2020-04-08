ضاهر: السلطة تستغل أزمة كورونا لتمرير قرارات ومشاريع تنهك الشعب

اتهم رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​ "​السلطة​ باستغلال أزمة وباء ​كورونا​ وحالة التعبئة وعدم القدرة على الاعتصام والتظاهر، لتمرر قرارات ومشاريع تنهك ​الشعب اللبناني​ وتزيد على أزمة الوباء أزمات صحية واجتماعية أقسى".

وأكد لـ"الأخبار" أن "​صندوق التعاضد​ خط أحمر، لأن أساتذة الجامعة ناضلوا سنوات طويلة لإقراره، وهو يؤمّن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم". ولفت إلى أنّ "نحو 5 آلاف أستاذ خارج الملاك سيخسرون مع توحيد الصناديق ​التغطية الصحية​، لأنّه لا يحق لهم الاستفادة من خدمات تعاونية موظفي ​القطاع العام​ أو أي صندوق موحد".

يذكر ان الصندوق يوفر تغطية استشفائية درجة أولى بنسبة 90% للمنتسب والزوجة والأولاد والأب والأم و75% للأخ والأخت. وفي الفحوصات الخارجية، يغطي 85% للمنتسب والزوجة والأولاد و60% للأب والأم والأخت والأخ. كما يغطي ​الأمراض​ المستعصية بنسبة 100%. وهو يتميّز عن غيره من الصناديق الضامنة بالسماح للأساتذة المتفرغين من خارج الملاك بالانتساب، فضلاً عن طرق الموافقة السريعة عبر الإيميل أو الفاكس أو ​الواتساب​.