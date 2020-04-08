سلمى عاصي: علامة استفهام كبيرة حول الكمامات التي تدخل إلى لبنان

أكدت رئيسة تجمّع مُستوردي المُستلزمات الطبية ​سلمى عاصي​ أن الشركات المنضوية في التجمّع لم تستورد منذ أشهر كمامات أو مستلزمات طبيّة بسبب المشكلة التي كانت عالقة بينها وبين ​المصارف​ لناحية التحويلات المالية اللازمة للاستيراد، والتي تم تحويل قسم منها منذ أسبوع فقط".

ولفتت في حديث إلى "​الأخبار​" الى أن "هناك علامة استفهام كبيرة حول الكمامات التي تدخل إلى ​لبنان​ ومن أي مصنع في ​الصين​ ومدى جودتها"، مشيرة الى أن ​السلطات الصينية​ "فرضت منذ أسبوع فقط على الشركات إبراز شهادة تصنيع... لذلك لا أعرف من يدخل الكمامات إلى لبنان وكيف تُفحص ومن يفحصها ويتأكد من جودتها".