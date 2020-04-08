سلمى عاصي: علامة استفهام كبيرة حول الكمامات التي تدخل إلى لبنان

أكدت رئيسة تجمّع مُستوردي المُستلزمات الطبية سلمى عاصي أن الشركات المنضوية في التجمّع لم تستورد منذ أشهر كمامات أو مستلزمات طبيّة بسبب المشكلة التي كانت عالقة بينها وبين المصارف لناحية التحويلات المالية اللازمة للاستيراد، والتي تم تحويل قسم منها منذ أسبوع فقط".
ولفتت في حديث إلى "الأخبار" الى أن "هناك علامة استفهام كبيرة حول الكمامات التي تدخل إلى لبنان ومن أي مصنع في الصين ومدى جودتها"، مشيرة الى أن السلطات الصينية "فرضت منذ أسبوع فقط على الشركات إبراز شهادة تصنيع... لذلك لا أعرف من يدخل الكمامات إلى لبنان وكيف تُفحص ومن يفحصها ويتأكد من جودتها".
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