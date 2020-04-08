شكرا لقرائتكم خبر عن 6 التزامات على الموفد فى قانون تنظيم البعثات والمنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة (19) من مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية والالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها، منها إعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، وإخطار مكتب البعثة المختص بكل ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج

ونصت المادة "19" فى مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع على

يلتزم الموفد بالآتي:

1-إتمام بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين

2-يكون محمود السيرة محافظًا على سمعة البلاد وأن يحترم قوانين ونظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها.

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3-إخطار مكتب البعثة المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته.

4-إخطار مكتب البعثة المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر

5-عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص

6-إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج