شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بوضع جدول لصرف منح "العمالة غير المنتظمة" بالقرى والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن العمالة غير المنتظمة، وآلية صرف منح العمالة المؤقتة التى أعلنت عنها الدولة، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة ومعاناة هذه الشريحة من المجتمع وضرورة الإسراع فى وتيرة إجراءات الصرف وأن تكون هناك آليات محددة لضمان تحقيق ذلك فى أسرع وقت لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة والتى أبرزها بقاء المواطنين فى منازلهم وعدم الخروج خوفا من تفشي الفيروس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية والاقتصادية التى راعت من خلالها جميع فئات المجتمع، حيث شهد ملف الرعاية الاجتماعية اهتمام كبير من قبل الدولة، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات من قبل الوزارات المختصة على أرض الواقع، حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها، ونعبر هذه المرحلة الحرجة.

وطالب عضو البرلمان، أن تكون هناك آليات محددة والعمل وفقا لخطة عاجلة لضمان صرف هذه المنح بشكل عاجل، وفي نفس الوقت لابد ان تراعى الوزارة عدم التجمعات، على أن يتم صرف لكل فئة أو شريحة وفقا للمنطقة بجدول زمنى محدد، ويتم استغلال مراكز الشباب وبعض المدارس فى عمليات الصرف لضمان عدم التجمعات ومراعاة تنفيذ التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة، نفت ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى على خلاف الحقيقة من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.

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