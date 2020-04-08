اخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 53 إصابة جديدة بفيروس ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10384 حالة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 200، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشُفي نحو 80 شخصا من الفيروس يوم الثلاثاء، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6776.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا