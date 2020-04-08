نصائح من "كاسبرسكي" لإبقاء الهواتف خالية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

حرصت شركة "كاسبرسكي لاب" المتخصصة بأمن المعلومات على إسداء بعض النصائح لإبقاء الأجهزة المحمولة خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل الأزمة الصحية الراهنة.

وأكد الباحث الأمني لدى الشركة، ماهر ياموت، أن الفيروس قادر على البقاء في درجة حرارة الغرفة والتسبب بالعدوى من أسطح المعادن والزجاج والسيراميك والبلاستيك لعدة أيام، تستدعي بالضرورة اتباع أساليب فعّالة لتعقيم أجهزتنا المحمولة.

ويمكن للفيروس الوصول إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي بطريقتين؛ إما من رذاذ سعال شخص مصاب على مقربة من الجهاز، أو من يدٍ لمست سطحًا ملوّثًا بالفيروس.

وتبقى الطريقة الأولى لنقل العدوى أقلّ احتمالًا، ما لم يُسلم الشخص هاتفه لشخص مصاب فيسعل عليه، أما نقل العدوى باليد فتعتمد على مدة التلامس وطبيعة الكائنات الدقيقة، إلاّ أن عدم إتاحة بيانات موثوق بها عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن يظل مدعاة لتوخّي مزيد من الحذر.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال الباحث الأمني، إن من الضروري للمرء تعقيم هاتفه المحمول عند العودة إلى المنزل إذا كان عليه الذهاب إلى المتجر للحصول على السلع الأساسية، موضحًا أن ثمّة العديد من المنتجات المنزلية الشائعة التي يمكن أن تقضي على فيروس كورونا بطريقة فعّالة، مثل كحول الإيثانول وكحول الأيزوبروبانول وبيروكسيد الهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم.

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ويعتبر كحول الأيزوبروبانول أقل تسببًا بالضرر لطلاء الشاشة، الذي يسمح للأصابع بالانزلاق عليها دون تغطيتها بالبصمات، مما يجعله المفضّل للاستخدام في التعقيم برشه ومسحه أو ضمن مناديل مبللة.

ويُفضّل عدم استخدام الإيثانول وبيروكسيد الهيدروجين إلا عند عدم توفر الأيزوبروبانول، إذ يمكن لهذه المنتجات مع الاستخدام المتكرر، وأحيانًا من مرة واحدة، أن تسبب الضرر للطلاء المضاد للدهن.

ويفضل أن يتراوح تركيز الكحول بين 70 و80%، نظرًا لأن الكحول النقي يتبخر بأسرع مما ينبغي للحصول على أفضل نتيجة للتعقيم، وكلما قلّ التركيز قلّت كفاءة المنتج في قتل الفيروسات، لذلك لا يمكن الاعتماد على المشروبات الكحولية، مثلًا، في التعقيم بدلاً من الكحول الإيثيلي، كما أن منظف الزجاج ليس فعالًا مثل الأيزوبروبانول؛ نظرًا لأنه يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكحول، وينبغي ترك محلول التطهير على السطح لنحو دقيقة لضمان فعاليته.

ومن المهم أيضًا عدم صب السائل المعقِّم في فتحات التوصيل والشحن في الهاتف الذكي، حتى لو كان مقاومًا للماء، ويمكن الاكتفاء بنقع قطعة من القطن في السائل ومسح جوانب الجهاز بها بعناية ودقة ومن دون ضغط قوي.

هذا وتنصح كاسبرسكي بتطبيق إجراء التعقيم نفسه على أية أدوات أخرى تُستخدم في الأماكن العامة، كالأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك، ومع ذلك، ينبغي التحقق دائمًا من موقع الويب الخاص بالمنتج لمعرفة ما إذا كان لدى الشركة المصنعة أية توصيات بشأن المواد والطريقة الأنسب لتنظيف الجهاز