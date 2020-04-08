"هاكر" يكتشف 7 ثغرات أمنية في "آيفون".. وأبل تكافئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كافأت شركة أبل الأمريكية قرصانًا إلكترونيًا "هاكر" بمبلغ وقدره 75 ألف دولار، حيث نجح في اكتشاف ثغرة أمنية مكنته من اختراق كاميرات هاتف "آيفون" وكمبيوترات "ماك".

ووفق ما ذكرت مجلة "فوربس"، اكتشف "الهاكر"، والذي يدعى ريان بيكرين، وهو باحث أمني ومسؤول سابق في شركة "أمازون" الأمريكية، 7 نقاط ضعف داخل متصفح "سفاري" الذي تعتمده أبل في أجهزتها، 3 منها يمكن استعمالها لاختراق الكاميرا وسجل الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها بواسطة هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك".

ولا يحتاج الاختراق غير أن يزور صاحب الهاتف موقعا خبيثا، بحيث يمكن لمطوريه النفاذ بعد ذلك إلى كاميرا الجهاز، خاصة إذا كان يتضمن تطبيق مكالمات الفيديو، مثل "زووم"، الذي يواجه حاليا شكاوى بشأن انتهاك الخصوصية.

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وقال ريان بيكرين أن اكتشافه لهذه الثغرات يعود إلى ديسمبر 2019، وأشار إلى أن "أبل" قامت بإصلاحها فور التأكد من صحتها وتأثيرها على أجهزتها.

وأضاف إلى أن المبلغ المالي هو أول مكافاة ينالها من "أبل"، ضمن برنامج مكافآتها لرصد الثغرات الأمنية، مؤكدا أنها بداية جيدة بالنسبة له.

وأردف "لقد استمتعت حقا بالعمل مع فريق أمن منتجات "أبل" عند الإبلاغ عن هذه المشكلات، إن برنامج المكافآت الجديد سيساعد على تأمين المنتجات وحماية العملاء، أشعر بالحماس حقا لأن الشركة تحتضن مساعدة المجتمع في مجال البحث الأمني".​