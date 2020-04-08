محافظ بورسعيد يقدم الشكر لشركة تبرعت بـ50 بوابة تعقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أن إحدى شركات منتجات اللحوم قدمت مساهمة فعالة تجاه أبناء المحافظة، بالتبرع بـ50 بوابة تعقيم للمستشفيات والمنشآت الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أشاد المحافظ، في بيان إعلامي، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تسير بالتوازي مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية في المحافظة.

وكان المحافظ أعلن عن تعافي 3 حالات من أبناء المحافظة من الفيروس، ومغادرتهم مستشفى العزل، عقب تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4 حالات.​