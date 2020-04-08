محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أن إحدى شركات منتجات اللحوم قدمت مساهمة فعالة تجاه أبناء المحافظة، بالتبرع بـ50 بوابة تعقيم للمستشفيات والمنشآت الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أشاد المحافظ، في بيان إعلامي، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تسير بالتوازي مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية في المحافظة.
وكان المحافظ أعلن عن تعافي 3 حالات من أبناء المحافظة من الفيروس، ومغادرتهم مستشفى العزل، عقب تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يقدم الشكر لشركة تبرعت بـ50 بوابة تعقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.