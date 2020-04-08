رقم قياسي جديد.. ألفا وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)-
سجلت الولايات المتحدة نحو ألفي حالة وفاة وحوالي 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ انتشار الوباء.
وأفاد موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأنه تم تسجيل 1942 حالة وفاة هناك ، لترتفع الحصيلة إلى 12813 وفاة ، فضلا عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 396416 بعد تسجيل 29412 حالة خلال الساعات الماضية.
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