روسيا تحدد موعد تجربة اللقاح المضاد لـ"كورونا"

أبلغ رئيس مركز أبحاث حكومي في روسيا الرئيس، فلاديمير بوتن، أنّ مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضدّ فيروس كورونا اعتباراً من نهاية يونيو.

وقال رينات ماكسيوتوف رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا

الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا، إنّ مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعاً بدءاً من 29 يونيو.

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تمّ بين بوتن ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال لبوتن إنّ "مجموعات من المتطوّعين قد تشكّلت"، مشيراً إلى أنّ الكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة.

وأضاف "تلقّينا حتى الآن أكثر من 300 طلب" لأشخاص يريدون المشاركة في التجارب.