«المنجل» رئيساً لـ «الاستعمال والتحضير» بالجيش الجزائري

محمد إبراهيم (الجزائر) عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس اللواء محمد قايدي، أحد أبرز قادة الجيش الجزائري، في منصب رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات والتخطيط).

ونشرت الجريدة الرسمية الجزائرية أمس مرسوماً رئاسياً تضمن إنهاء مهام اللواء محمد بشار بصفته رئيساً لدائرة الاستعمال والتحضير وتعيين اللواء محمد قايدي خلفاً له.

ويعد قايدي أحد أبرز قادة الجيش الجزائري، ويلقبه الجزائريون بـ «المنجل» لكونه المسؤول عن ملاحقة عدد من المسؤولين الفاسدين، كما كان مقرباً من الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الراحل، الذي عينه مديراً للمخابرات خلفاً لعثمان طرطاق.

ويطلق على قايدي «قاهر الإرهاب في منطقة الغرب الجزائري»، حيث كان قائداً لـ«المغاوير والمطاردة» إبان العشرية السوداء.

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