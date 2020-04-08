السودان: الاتجاه لتشديد حظر التجوال

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

يتجه السودان إلى التشدد في حظر التجوال. وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إنه سيتم الإعلان الخميس القادم إما عن زيادة ساعات الحظر أو فرض حظر شامل، وإنه وارد إغلاق المحال والأسواق غير الغذائية.

وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة الوقود والخبز في العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم المدن السودانية، وعانى السودانيون ندرة في أنواع الوقود المختلفة وغاز الطبخ، وبلغت أزمة الخبز ذروتها في الأيام الثلاثة الماضية، حيث شهدت الأفران في أنحاء السودان كافة ازدحاماً شديداً، كما شهدت محطات الوقود ازدحاماً مماثلاً، وشهدت أسعار المواصلات ارتفاعاً لأكثر من الضعف في أوقات الذروة.

وأعلنت ولاية الخرطوم، أمس، تخصيص مواقع محددة بناءً على ترتيبات وزارة الطاقة والتعدين، لتوزيع «الكروت الورقية» للمركبات العامة، و«الكروت الذكية» لمركبات المواصلات، في إطار ضبط وتوزيع المواد البترولية. وفي الوقت ذاته، أعلنت لجنة التنسيق الأمني بالخرطوم تنفيذ عقوبات رادعة لمتجاوزي قرار حظر التجول.

وسجل السودان، أمس، إصابتين بفيروس «كورونا» في ولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة.

من جهته، يشارك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في حملة حصاد القمح بولاية الجزيرة الأسبوع المقبل. وقال عبد القادر محمد أحمد، مدير مكتب مشروع الجزيرة، إن مزارعي الجزيرة سيحصلون على حوالي 12 مليون جنيه سوداني من بيع محصول القمح لهذا العام، مشيراً إلى أن ذلك سينشط الاقتصاد السوداني، ويؤثر إيجاباً على قطاعات اقتصادية مهمة أخرى، وتوفر حوالي نصف حاجة السودان من القمح.

يأتي ذلك في وقت، تبرع فيه 87 من المصدرين بخمسين مليون جنيه للحملة الشعبية التي أطلقها رئيس الوزراء السوداني لبناء وتعمير السودان تحت شعار «القومة للسودان».

ومن جانبها، طالبت لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير جماهير الشعب السوداني لتسجيل ملحمة تاريخية أخرى من ملاحم الثورة السودانية، بتحقيق أوسع استجابة شعبية لحملة «القومة للسودان»، لدعم الخزينة العامة عبر التبرعات السخية، للمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالسودان. ودعت لجنة الخبراء، في بيان أمس، لتوفير الوثائق اللازمة للمغتربين لتنفيذ مبادرتهم لدعم بنك السودان المركزي بالعملات الحرة عبر الوديعة الدولارية والتبرعات بالعملات الأجنبية، مما يفتح الطريق أمام تحقيق برنامج الثورة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.