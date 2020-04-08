تحويل مقر البرلمان الأوروبي لمركز لعلاج المصابين بكورونا

باريس (د ب ا) أعلن ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، أمس، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال ساسولي في تغريدة «نريد أن نكون مع المدينة التي تستضيف مقر البرلمان ومواطنيها في هذا الوقت الصعب». ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة، في مقره البديل في بروكسل أو عبر شبكة الإنترنت، حتى سبتمبر المقبل. وقال مصدر بالبرلمان، إنه سوف يتم تخصيص جزء من المقر للسلطات الفرنسية لاستخدامها كمركز اختبار، حيث سوف يتم تزويده بأسرة للمرضى بجانب منطقة مخصصة للاستشارات.

وأضاف أن البرلمان سوف يقدم جزءاً من أسطول سياراته لاستخدامها في نقل الطاقم الطبي.

وقال رولاند ريس، عمدة ستراسبورج، إنه «تأثر بصورة كبيرة بهذه الخطوة».

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