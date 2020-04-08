مجلس الأمن يعقد غداً أول اجتماع حول «كورونا»

نيويورك (أ ف ب) يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً، أول اجتماع له حول فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وكان 9 من الأعضاء العشرة غير دائمي العضوية في المجلس طلبوا الأسبوع الماضي، بعدما سئموا من النزاعات الدائرة حول «كوفيد 19» بين الأعضاء الدائمي العضوية ولا سيّما بين الولايات المتحدة والصين، عقد اجتماع حول الوباء تتخلّله إحاطة من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه إن «المجلس سيلتئم الخميس في اجتماع مغلق عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش».

واكتفى دبلوماسي ثانٍ بالقول إنّ «الاجتماع سيُعقد الخميس».

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