السيسي يؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمجابهة الوباء

القاهرة (الاتحاد) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجميع في مجابهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، الذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درساً جديداً في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة.

وأعرب الرئيس السيسي، في تدوينة له أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن خالص تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس.

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