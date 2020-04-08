استقرار حالة جونسون في الرعاية المركزة

لندن (وكالات)

استقرت حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وحدة العناية المركزة أمس، بعد حصوله على الأوكسجين لمساعدته في محاربة مرض «كوفيد - 19» في الوقت الذي يقود فيه وزير خارجيته دومينيك راب معركة الحكومة ضد فيروس كورونا الجديد.

وهزت الاضطرابات التي ترافقت مع معركة جونسون الشخصية مع الفيروس، الحكومة في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة الآن بالأسبوع الثالث من العزل العام الذي يقول العلماء إنه سيكون المرحلة الأشد فتكاً من الوباء.

ونقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس على الضفة الأخرى من نهر التايمز قبالة مجلس العموم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من 10 أيام.

وتدهورت حالته بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة، حيث يتم علاج أخطر الحالات تحسباً للاحتياج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وقال مكتبه إنه لا يزال واعياً. فيما أكد المتحدث باسم جونسون للصحفيين، إنه «يتلقى العلاج بالأوكسجين وفق المعايير المتعارف عليها ويتنفس دون أي مساعدة أخرى».

لكن غياب جونسون، وهو أول زعيم لقوة كبرى يدخل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، أثار تساؤلات حول من هو المسؤول حقاً عن خامس أكبر اقتصاد في العالم في مثل هذا الوقت الحاسم.

وفي حين لا يوجد خط رسمي يوضح الخلافة في حالة عجز رئيس الوزراء، فقد طلب جونسون من وزير الخارجية دومينيك راب بأن ينوب عنه «وقت الضرورة».

وأعربت الملكة إليزابيث عن أمنياتها لجونسون «بالشفاء التام والعاجل»، وأرسلت رسالة دعم لخطيبته الحامل كاري سيموندس وأسرته. وشخصت إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد في 27 مارس، لكن إدخاله المستشفى يثير قلقاً شديداً في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، مع تسجيل حوالي 5400 وفاة وإصابة أكثر من 50 ألفاً رسمياً.

وقال مايكل غوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن «رئيس الوزراء تلقى الأوكسجين ولا يزال تحت المراقبة لكنه لم يوصل بجهاز تنفس اصطناعي».

ورغم ان رئيس الوزراء لا يعاني من مشاكل صحية أخرى، فان وضعه الصحي يثير قلق البريطانيين.

وأعلنت خطيبته كاري سيموندز الحامل أن عوارض «كوفيد 19» ظهرت عليها أيضا.

وتلقى جونسون برقيات دعم من العالم أجمع، بينها صلوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتمنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال: «أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض».

وتعهد دومينيك راب الذي يتولى رئاسة الحكومة مؤقتاً بمواصلة مكافحة الوباء.