قرقاش: جونسون مقاتل وسيتجاوز هذه المرحلة

أبوظبي (الاتحاد) تمنى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أُدخل إلى العناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد. وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «قلوبنا ودعواتنا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، نتمنى له الشفاء العاجل، هو مقاتل، وسيتجاوز هذه المرحلة».

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