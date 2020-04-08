الصين: لا وفيات أو إصابات محلية لأول مرة منذ تفشي الوباء

بكين (وكالات)

قالت السلطات الصينية، أمس، إنها لم تسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية أي حالة وفاة أو إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تفشي الجائحة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن اللجنة الوطنية للصحة القول، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية وخاصة في مقاطعة «هوبي» وعاصمتها مدينة «ووهان» بؤرة تفشي الفيروس.

إلا أنها أشارت إلى أنه ثبتت إصابة 32 حالة بالفيروس، جميعها «وافدة»، ليصل إجمالي الإصابات في الصين إلى 81740 حالة، بينها 983 وافدة. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 12 حالة، جميعها وافدة من الخارج، مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 211 شخصاً، بينما غادر المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 77167 شخصاً.

وبشأن إحصائيات بعض المناطق، أشارت اللجنة إلى تسجيل 914 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية أمس الأول، من بينها 4 حالات وفاة في هونغ كونغ، و44 حالة إصابة في منطقة «مكاو» الإدارية الخاصة.

ووهان تلغي حظر السفر ابتداءً من اليوم

أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية أمس، بأن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، ستلغي حظر السفر ابتداءً من اليوم الأربعاء. وتحدثت إحدى عاملات النظافة في المدينة عن الوضع هناك، قائلة إن تغيرات كبيرة طرأت على شوارع ووهان في الأيام الأخيرة، بعد أن فتحت المتاجر أبوابها على امتداد الشوارع.

وبدأت الحياة اليومية بين سكان ووهان تعود تدريجياً، منذ 25 مارس، حيث استأنفت وسائل النقل العامة حركتها في المدينة الصينية، حيث أظهرت لقطات تقرير إخباري بثه التلفزيون الصيني، كيف تم تجريب خطوط الحافلات وتنظيف آلات التذاكر وقطارات مترو الأنفاق، وهذا ما يعتبر مؤشراً جيداً علـى عودة الحياة الطبيعية.

ولم تقتصر عودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد على مدينة ووهان فقط، حيث باشرت السلطات الصينية بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر على معظم المدن الصينية.