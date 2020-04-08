«الصحة العالمية» تحذر من تخفيف تدابير احتواء «كوفيد - 19»

محمد إبراهيم، أحمد شعبان، جمال إبراهيم، وكالات (عواصم)

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» حول العالم إلى 80 ألف حالة وتجاوز عدد المصابين مليوناً و400 ألف، فيما تعافى نحو 300 ألف، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 380 ألف إصابة.

يأتي ذلك فيما حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجدداً.

وقال كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» قبل الأوان. وأضاف ليندميير أن المنظمة لا توجد لديها توصيات شاملة للدول والمناطق في ما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، غير أن «أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجدداً». وتابع «الأمر يشبه كونك مريضاً، إذا خرجت من الفراش مبكراً وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني مضاعفات».

وفي سياق متصل، حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، من نقص الأطقم الطبية، وأكد ضرورة الحفاظ على أطقم التمريض والقبالة. ولفت إلى أن التمريض يشكل أكثر من نصف الفرق الطبية، داعياً دول إقليم شرق المتوسط إلى تسريع وتيرة الجهود لزيادة تدريب الفرق الطبية، محذراً من وجود نقص في أعداد التمريض.

من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، أن الشرق الأوسط يحتاج لمليون ممرض وممرضة، لموازنة عدد من الخريجين والعاملين بالمستشفيات بعدد السكان والمرضى.

إلى ذلك، قالت جامعة «جونز هوبكينز» الأميركية، أمس، إن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا تجاوز عتبة الـ11000 حالة. وأفادت الجامعة بأن عدد المتعافين بلغ 19972، من جملة إجمالي إصابات بلغ 368533. وسجلت ولاية نيويورك أعلى معدل يومي للوفيات وفقاً لما أعلنه اندرو كومو حاكم الولاية في مؤتمره الصحفي اليومي أمس، وأوضح كومو أن عدد الوفيات الجديدة بالفيروس بلغ 731 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في الولاية المتضررة بشدة من الجائحة إلى نحو 5500 حالة.

وفي أوروبا، سجّلت إسبانيا أمس، 743 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية. كما سجلت سويسرا 590 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 22242 حالة.

وفي إيطاليا، ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 604 حالات أمس، وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الأول، والتي بلغت 636 حالة في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس.

وسجلت هولندا 777 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19580 حالة. وقال المعهد الهولندي للصحة، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة ليصل الإجمالي إلى 2101 حالة.

وفي بلجيكا، سجلت 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى أكثر من ألفي حالة.

وفي بريطانيا، أفادت السلطات الصحية بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 5655 بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.

وفي روسيا، سجّلت 1154 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا الجديد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7497.

وفي اليابان، أعلن رئيس وزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا و5 مقاطعات أخرى، لمدة شهر واحد تقريباً، لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد. كما سجلت ماليزيا 170 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.

عربياً، تصدرت الجزائر أمس، الدول العربية من حيث إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما جاءت في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات. وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 1468 حالة إصابة و193 حالة وفاة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس، رصد 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في المملكة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، بارتفاع عدد الإصابات في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 272 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصاباً منها 2139 حالة نشطة بعد أن كانت على مستوى 2523 أمس الأول.

وسجلت وزارة الصحة العُمانية 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الكلّي للحالات المصابة في سلطنة عُمان 371 حالةً، وأشارت إلى أن 67 حالة تماثلت للشفاء، وعدد الوفيات حالتان.

وفي الكويت، تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 743 حالة.

وفي مصر، أعلن رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، رفع درجة استعداد 45 مستشفى عسكرياً.

كما سجّل لبنان أمس، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 548.

وسجّل المغرب أمس، 21 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1141 إصابة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة.

وفي أفريقيا، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 10 آلاف إصابة، بحسب ما ذكر مركز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية. وقال المركز في أحدث تقرير له، أمس، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بمرض «كوفيد 19» في القارة السمراء حالياً. ووفقاً للتقارير، فإن فيروس كورونا انتشر في كل دول القارة تقريباً، حيث توجد إصابات بالفيروس في 52 دولة من أصل 54 دولة أفريقية.