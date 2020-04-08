انتزاع مواقع جديدة بالبيضاء ومقتل 200 حوثي

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل نحو 200 من الميليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين، في وقت انتزع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وواصل الجيش اليمني بإسناد جوي من التحالف، ولليوم الثاني على التوالي، تقدمه في المعارك ضد ميليشيات الحوثي في مديريتي ناطع والملاجم شمال البيضاء، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال القائد الميداني الرفيع بالجيش اليمني، اللواء الركن مفرح بحيبح، إن «وحدات من القوات المسلحة نفذت، أمس، عملية عسكرية نوعية في إطار الرد على تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي البيضاء».

وأضاف اللواء بحيبح، وهو قائد محور بيحان العسكري وقائد اللواء 26 مشاة، أن «قوات الجيش، مسنودة بطيران التحالف، تمكنت من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسله جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع».

وذكرت مصادر ميدانية في شمال البيضاء لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت نحو 15 غارة على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مناطق المواجهات ومحيطها بمديريتي بناطع والملاجم، مشيرة إلى أن القصف الجوي أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، دون أن تذكر إحصائية بعدد القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين الذين سقطوا جراء الغارات.

وقدرت مصادر في الجيش اليمني مصرع مالا يقل عن 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي خلال الغارات والمعارك في الملاجم، حيث أكدت المصادر التحام القوات الحكومية في جبهتي الملاجم وفضحة بمديرية الملاجم، وتقدمها كيلومترات باتجاه مفرق عفار الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية، ويعد آخر نقطة حدودية مستحدثة لميليشيات الحوثي الانقلابية، يمر عبرها معظم المسافرين القادمين من المناطق المحررة في طريقهم إلى صنعاء ومناطق الحوثيين.

وأوضح العميد الركن علي الكليبي، قائد اللواء 19 الذي يشارك في المعارك بالبيضاء، إن «قوات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بالإضافة إلى جبلي الشهيد واللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة».

إلى ذلك،دارت مواجهات في عدة مواقع شمال ووسط وشرق مديرية صرواح، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية 10 غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية، موقعة في صفوفها قتلى وجرحى خسائر مادية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف موقعاً للحوثيين في مديرية خولان الواقعة شرق صنعاء ومحاذية لصرواح، ونفذت أربع غارات على مواقع متفرقة للميليشيات في مديريتي كتاف والبقع، والظاهر بمحافظة صعدة الشمالية على حدود السعودية.

واعترفت مصادر إعلامية حوثية، أمس، بمصرع نحو مائة من عناصر الميليشيات الانقلابية في الغارات الجوية والمعارك مع الجيش اليمني في غضون 48 ساعة.

ونشرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، على موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، مشاهد لتشييع 39 من مسلحي الجماعة، بينهم خمسة يحملون رتباً عسكرية، فيما قالت مصادر أخرى في الجماعة الحوثية إنه تم، الاثنين، تشييع 55 عنصراً مسلحاً قتلوا في القتال المحتدم شرق ووسط البلاد.

وصدت القوات اليمنية المشتركة، هجومين لميليشيات الحوثي على مواقعها في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي شنت هجومين على مواقع تابعة للقوات المشتركة في شارع الخمسين، شمال شرق مدينة الحديدة، وشرقي مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن «القوات المشتركة تصدت للهجومين بكل استبسال وحزم، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية»، لافتة إلى أن الميليشيات واصلت قصفها العشوائي على مناطق آهلة بالسكان جنوب مديرية الدريهمي.

مقتل 7 حوثيين باشتباكات غرب تعز

قتل سبعة مسلحين حوثيين وجرح 12 آخرون، أمس، خلال تصدي الجيش اليمني لهجوم للميليشيات غرب مدينة تعز. وذكر الجيش اليمني في بيان أن مواجهات اندلعت في مناطق عدة بجبهة وادي الضباب، جنوب غرب مدينة تعز، إثر محاولة الميليشيا الحوثية «اختراق الجبهة الغربية»، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران قوات الجيش خلال الاشتباكات.