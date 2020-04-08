إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينياً في مارس

رام الله (الاتحاد) قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس، إن إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينياً منهم 48 طفلاً وأربع نساء خلال شهر مارس آذار الماضي.

وأضافت مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في بيان مشترك «واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا».

وأوضح البيان أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطناً. وقال البيان «وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير».

وأضاف «منهم 41 أسيرة و180 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430» معتقلاً.

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