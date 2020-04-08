كورونا في مصر.. لا تراويح ولا موائد الرحمن ولا اعتكاف هذه السنة خلال شهر الصيام

قررت الأوقاف المصرية، الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2020، تعليق كافة الأمور الجماعية بما فيها صلاة التراويح وعمليات الإفطار الجماعية في رمضان كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

رئاسة مجلس الوزراء المصري نشرت في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه نظراً لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالمياً وكإجراء احترازي، قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقاً حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.

كما وجَّه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خطاباً للجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.

كما أكدت “الأوقاف” أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساساً إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكّل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.

كورونا في مصر

تأتي هذه القرارات في وقت يواصل فيه الفيروس انتشاره في مصر، حيث أعلنت الصحة المصرية، الإثنين 6 أبريل/نيسان 2020، في بيان لها، ارتفاع الوفيات جراء الفيروس إلى 85 بعد تسجيل 7 حالات جديدة، فيما تم تسجيل 149 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1322.