شكرا لقرائتكم خبر عن فرار 200 شخص من الحجر الصحي في غينيا والان نبدء بالتفاصيل

فر 200 شخص من الحجر الصحي بمدينة لابي في غينيا، مما تسبب في حالة من الذعر بالمنطقة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن 200 شخص من أصل 318 كانوا يخضعون للمراقبة في مركز صحي فروا بعدما كانوا مخالطين شخص مصاب بفيروس كورونا.

وكانت أخر احصاءات للمصابين بالفيروس في البلاد، أشارت إلى 111 حالة إصابة مؤكدة منذ اكتشاف الحالة الأولى يوم 12مارس الماضي، فيما تماثل خمسة مرضى للشفاء، دون حدوث اي حالة وفاة.