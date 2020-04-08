مؤسس “تويتر” يتبرع بمليار دولار لمكافحة جائحة كورونا

أعلن مؤسس “تويتر” جاك دروسي، مساء الثلاثاء، عبر تغريدات متفرقة عن تخصيص مليار دولار، من أجل المساهمة في مواجهة وباء كورونا عبر العالم.
وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فإن جاك دروسي قرر التنازل عن أسهم يملكها في شركة “سكوير”، حيث سيعهد بتحولها إلى مؤسسة خيرية تابعة له تدعى “ستارت سمول”، “مشيرا إلى أن هذه المساهمة تبلغ 28 فالمئة من إجمالي ثروته”.
وألح جاك دروسي على ضرورة تقديم هذه الاحتياجات وغيرها، كونها قد تساهم في الوقت الراهن على تجاوز الأزمة، متمنيا أن يكون مصدر إلهام للأشخاص الآخرين ليقدموا مساعدات مالية، من أجل التصدي للوباء القاتل.
وبلغ عدد المصابين بوباء كورونا في العالم، حوالي مليون 347 ألف إصابة.
ووصل إجمالي عدد الوفايات إلى 80 ألف إصابة عبر العالم، فيما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 283 ألف حالة.
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