البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ينخفض إلى 40.1 مليار دولار

الأربعاء 8 أبريل 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد انخفض إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، من 45.51 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.



وحسب "رويترز" قال البنك المركزي الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس آذار، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.

ويأتي هذا الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية بعد اتجاه صعودي مطرد في الأشهر السابقة وبينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.