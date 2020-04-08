شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهاجم «الصحة العالمية»: حجبت معلومات عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيعلق" المساهمة المالية لبلاده في منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن اتهم المنظمة العالمية بالإخفاق في استجابتها لجائجة فيروس كورونا، وأنها ربما حجبت معلومات في المراحل الأولى من تفشي الفيروس.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن المنظمة ربما كانت تعلم أكثر مما كشفت عنه في البداية.

واتهم الرئيس الأمريكي المنظمة بأنها "تتمحور حول الصين".

وقال: "نتجه لتعليق المال الذي ننفقه على منظمة الصحة العالمية".