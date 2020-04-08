شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الهجوم الحوثي على سجن تعز والان نبدء بالتفاصيل

أدان السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، إطلاق الحوثيين الصواريخ وقذائف الهاون على تعز في 5 أبريل، والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا.

ودعا السفير الأمريكي، كافة الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري.