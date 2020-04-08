شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الهجوم الحوثي على سجن تعز والان نبدء بالتفاصيل
أدان السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، إطلاق الحوثيين الصواريخ وقذائف الهاون على تعز في 5 أبريل، والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا.
ودعا السفير الأمريكي، كافة الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدين الهجوم الحوثي على سجن تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.