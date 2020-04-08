اخبار العالم

واشنطن تدين الهجوم الحوثي على سجن تعز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الهجوم الحوثي على سجن تعز والان نبدء بالتفاصيل

أدان السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، إطلاق الحوثيين الصواريخ وقذائف الهاون على تعز في 5 أبريل، والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا.

ودعا السفير الأمريكي، كافة الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدين الهجوم الحوثي على سجن تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا